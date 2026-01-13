Cosquín suma una Terraza Gastronómica y redefine la experiencia del Festival

Cosquín avanza con una obra clave en el corazón de su principal espacio cultural. En plena etapa de preparativos para el próximo Festival Nacional de Folklore, la ciudad construye una Terraza Gastronómica en la Plaza Próspero Molina, un proyecto que busca transformar la experiencia del público y fortalecer el perfil turístico y cultural durante todo el año.

La iniciativa representa una inversión superior a los 250 millones de pesos y se ejecuta íntegramente con recursos propios de la Comisión Municipal de Folklore, sin aportes de organismos provinciales ni nacionales. Se trata de una intervención inédita por su escala y por el modelo de autogestión con el que se lleva adelante.

La obra propone un espacio elevado, integrado a la platea, pensado para sumar una propuesta gastronómica de calidad durante las noches del festival y en otros eventos culturales que se desarrollan a lo largo del año. El objetivo es ampliar la experiencia del público, combinando espectáculos, gastronomía y servicios en un mismo entorno.

La terraza contará con una superficie cubierta de 400 metros cuadrados, capacidad para 200 personas cómodamente sentadas, sector de cocina equipado para la preparación y cocción de alimentos, barra de expendio y sanitarios aptos para todo público. Además, dispondrá de instalaciones específicas de gas natural y energía eléctrica trifásica, diseñadas exclusivamente para el funcionamiento del espacio.

Desde la gestión municipal destacan que la Terraza Gastronómica no solo moderniza la infraestructura del festival, sino que también se proyecta como un nuevo ícono urbano, capaz de potenciar el desarrollo económico y turístico de Cosquín más allá de la temporada folklórica.

La obra marca un antes y un después en la infraestructura cultural de la ciudad, consolidando una visión que apuesta a invertir en cultura como motor de crecimiento, identidad y proyección regional.