El balneario municipal de Capilla del Monte, ideal para aplacar el calor

Capilla del Monte. Luego de una impecable tarea llevada adelante por el municipio de Capilla del Monte, visitantes y vecinos disfrutan del balneario municipal. A diario, el balneario muestra una de las mejores postales de la temporada capillense, ya que en sus aguas, se aplacan las altas temperaturas.

El balneario cuenta con infraestructura y con las medidas de seguridad que le brinda al bañista la tranquilidad a la hora de zambullirse en sus cristalinas aguas.