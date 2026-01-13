Más de 400 mil personas visitaron las sierras durante el fin de semana

Más de cuatrocientas mil personas se movilizaron durante el fin de semana por las sierras de Córdoba y Villa Carlos Paz se mantiene como el destino más elegido por las familias argentinas. Los datos se desprenden de un informe realizado por la Agencia Córdoba Turismo, que permitió conocer el movimiento turístico registrado al término de la primera quincena de enero.

«La provincia elegida en el país»; tituló Darío Capitani, presidente de la cartera de turismo provincial.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos. Según el relevamiento, Villa Carlos Paz estuvo al 85% (categorízados al 90%), Villa Rumipal 80%, Santa Rosa de Calamuchita 95%, Villa General Belgrano 95% (categorizados 98%), Villa Cura Brochero 70%, Mina Clavero 75% y Nono 85%.

En tanto que, Jesús Maria reportó un 100%, Colonia Caroya un 90%, Alta Gracia estuvo al 70%, Miramar 87%; y La Falda, Villa Giardino y La Cumbre al 70%, mientras que Potrero de Garay registró un 65% y Achiras 90%.

Además de sus bellezas naturales y distintivos gastronómicos, el arranque de distintas fiestas y festivales -al igual que el fuerte cronograma de eventos que tiene la provincia- fueron los atractivos principales que impulsaron el movimiento.