Paquito Ocaño hizo bailar a miles en el balneario de Capilla del Monte

En el marco del programa Veranizate, impulsado por la Municipalidad de Capilla del Monte para la temporada estival, el Balneario Municipal fue escenario este lunes de una jornada que convocó a miles de personas.

Turistas, residentes y vecinos de localidades cercanas se dieron cita en el predio, donde las piletas llenas y el clima acompañaron una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía y recreación, en una tarde marcada por el calor y la participación masiva.

El punto más alto de la jornada fue la presentación de Paquito Ocaño, conocido como “el Dueño de la Bailanta”, quien logró que el público cantara y bailara durante todo su show. Sobre el cierre, el artista saludó y agradeció al intendente Fabricio Díaz por la convocatoria.

La grilla se completó con una exhibición de zumba, un set del DJ Jhoni Monzón y el show de la banda de cuarteto The One, que tuvo a su cargo el cierre musical del evento.

Desde la organización confirmaron que las actividades continuarán durante el verano con nuevos espectáculos gratuitos, entre ellos la presentación de Magui Olave en el balneario y el Festival del Humor con Doña Jovita y bandas tributo en el sector de las Cinco Esquinas.