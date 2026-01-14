Córdoba Emprendedora despliega su vidriera itinerante en Jesús María

Córdoba Emprendedora volvió a decir presente en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María con su vidriera itinerante, un espacio exclusivo de visibilización que impulsa a 16 emprendimientos locales en uno de los eventos culturales más convocantes del país. Los stands pueden visitarse todos los días, de 19 a 2, hasta el 18 de enero.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, recorrió el espacio junto a la vicegobernadora Myriam Prunotto; el secretario de Desarrollo Social y presidente de la Fundación Banco de Córdoba, Paulo Cassinerio; y el intendente de Jesús María, Federico Zárate. La propuesta busca potenciar marcas emergentes en un contexto de alta circulación de público de todo el país.

Quienes se acerquen al paseo encontrarán emprendimientos vinculados a cerámica, decoración, joyería, gin y licores, cuchillería, sombreros, mates, textiles y marroquinería. La iniciativa permite a los proyectos exhibir sus productos, testearlos frente a nuevos públicos y generar vínculos comerciales.

“Cada verano, Córdoba Emprendedora abre este espacio en Jesús María, y siempre se convierte en una oportunidad única para que las marcas de la región crezcan. Este Festival reúne público de todo el país, y eso es una puerta de visibilización enorme y una gran experiencia para las marcas”, expresó la ministra Jure durante la recorrida.

Los emprendimientos accedieron a los stands de manera gratuita, en el marco de una política que combina acompañamiento, capacitación y visibilidad. De la visita también participaron la directora de Desarrollo Emprendedor, Natalia Yubel, y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

El programa Córdoba Emprendedora es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo junto a la Fundación Banco de Córdoba, y apunta a consolidarse como un apoyo integral para el crecimiento de proyectos productivos, a través de financiamiento, mentoreo, capacitaciones y espacios estratégicos de exhibición.

Entre las experiencias destacadas, Joaquín, referente de Urso, una licorería y destilería artesanal de Río Ceballos, señaló que es su primera participación en el programa. “Nuestro objetivo es dar a conocer la marca y nuestro gin”, comentó.

Desde Unquillo, Marcelo, creador de cuchillos artesanales bajo el proyecto El Tala, destacó: “Mi expectativa es mostrar lo que hago y que más personas conozcan los productos que realizo”.

Desde este miércoles 14 de enero, el espacio se renueva con el ingreso de ocho nuevos emprendimientos, que se sumarán hasta el cierre del paseo el 18 de enero. Las nuevas propuestas incluyen cerámica, mates de diseño, sombreros, marroquinería, tejidos, indumentaria, ilustraciones y tablas de madera.

El recorrido puede visitarse todos los días, de 19 a 2, sobre la calle Delfín Díaz, entre Tucumán y Córdoba, dentro del circuito del festival.