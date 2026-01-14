La Cumbre invita a recorrer su Poblado Histórico con visitas guiadas

Durante el mes de enero, La Cumbre ofrece una propuesta turística y cultural pensada para vecinos y visitantes, con el Recorrido de Poblado Histórico, una actividad guiada, libre y gratuita que pone en valor el patrimonio arquitectónico y cultural de la localidad.

El circuito permite conocer las casonas históricas que forman parte de la identidad de La Cumbre, reconocida como el primer poblado histórico de la provincia de Córdoba. El recorrido puede realizarse caminando o en vehículos del Municipio, lo que facilita la participación de personas de todas las edades.

Las visitas se desarrollan todos los lunes a las 10 de la mañana, con salida desde la Secretaría de Turismo, ubicada en Caraffa al 300.

Desde el área de Turismo informaron que quienes deseen obtener más detalles o realizar consultas pueden comunicarse al 3548 637837, y destacaron que la propuesta busca invitar a descubrir la historia local desde una experiencia cercana y accesible.

La iniciativa forma parte de la agenda de verano y apunta a promover el conocimiento del patrimonio serrano, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su historia.