¿Venís a Carlos Paz? Todo lo que podés hacer durante la temporada

Villa Carlos Paz presenta una agenda semanal de actividades libres y gratuitas destinada a vecinos y turistas, con propuestas que combinan naturaleza, deporte, cultura y recreación a lo largo de toda la semana y en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades comienzan cada mañana y se extienden hasta la noche, con opciones para niños, jóvenes y adultos, recorridos urbanos y serranos, visitas guiadas, experiencias astronómicas y espacios culturales al aire libre.

Durante los lunes, se desarrollan jornadas de senderismo urbano desde Cerro La Cruz hasta el Aula Ambiental, actividades deportivas para niños y jóvenes en el Estadio Arena y visitas guiadas nocturnas en la base del Cerro La Cruz. Todos los días, además, funciona la Feria de los Artesanos, junto con la apertura del Parque Estancia La Quinta y el Memorial Ernesto Sábato.

Los martes, la propuesta incluye Aventura VCP para adultos en el Punto Comunitario Sol y Río y astroturismo nocturno en el Aula Ambiental, combinando actividad física y observación del cielo.

Los miércoles, el senderismo urbano se traslada al Parque Estancia La Quinta, continúan las actividades deportivas para niños y jóvenes y se repiten las visitas guiadas nocturnas en el Cerro La Cruz.

El jueves ofrece avistaje de aves en la zona costanera y una nueva jornada de Aventura VCP para adultos en Sol y Río.

Los viernes, la agenda suma senderismo y trekking matutino, una jornada de puertas abiertas en el Aula Ambiental, visitas guiadas nocturnas al Cerro La Cruz y el Paseo Senda Arte en el exterior del Salón Rizzuto.

El sábado, las actividades incluyen senderismo urbano por la costa del río, con distintos tramos según el nivel, y trekking vespertino desde el Punto Comunitario Sol y Río.

Finalmente, los domingos se mantienen los espacios permanentes como la Feria de los Artesanos, el Parque Estancia La Quinta y el Memorial Ernesto Sábato, consolidando una propuesta pensada para disfrutar la ciudad durante todo el día.

Todas las actividades son gratuitas y sin inscripción previa, con el objetivo de promover el disfrute del entorno natural, la vida saludable y el acceso a la cultura durante la temporada de verano.