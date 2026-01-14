¿Viajar más barato? Banco Nación amplía promociones para el turismo

El Banco Nación anunció nuevos beneficios para viajar por Argentina, en el marco del programa Viajá+, con promociones que alcanzan a rubros clave del sector turístico como hotelería, gastronomía, balnearios, pasajes nacionales y alquiler de autos.

Entre las principales novedades se destaca un préstamo personal a sola firma, disponible de manera exclusiva desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con tasa fija del 28% TNA y plazos de 9, 12, 15 y 18 meses, destinado a consumos en balnearios, hoteles y hosterías.

Además, el programa incluye descuentos y planes de financiación en distintos rubros. En balnearios, se ofrece un 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app. Para hotelería y hosterías, hay hasta 12 cuotas sin interés, mientras que el camino gastronómico suma un 20% de descuento con un tope de 10 mil pesos por compra.

Los productos regionales también forman parte de la promoción, con 20% de ahorro, un tope de 20 mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés. En el caso de los pasajes nacionales, se aplica un 10% de descuento sin tope y hasta 3 cuotas sin interés, mientras que el alquiler de autos y agencias de turismo cuenta con hasta 12 cuotas sin interés.

Con este esquema, la entidad busca incentivar el turismo interno, facilitando el acceso a viajes dentro del país mediante financiamiento accesible y beneficios directos en los principales gastos asociados a las vacaciones.