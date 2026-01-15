La Escuela de Verano 2026 ya se vive en Valle Hermoso

Con el inicio del verano, comenzó la Escuela de Verano 2026 en Valle Hermoso, una propuesta destinada a chicos y chicas de 5 a 12 años que combina juego, movimiento y actividades recreativas en contacto con la naturaleza.

La iniciativa se desarrolla en el predio Alma Alquimia y ofrece un espacio pensado para aprender, compartir y disfrutar del aire libre, con dinámicas lúdicas, propuestas grupales y pileta, uno de los principales atractivos de la temporada.

La Escuela de Verano se extenderá hasta el viernes 13 de febrero, brindando a las infancias un ámbito cuidado para pasar el verano de manera activa, acompañados y en un entorno natural.