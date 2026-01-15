La primera quincena de enero cerró con un 70% de ocupación promedio

La primera quincena de enero de 2026 en Villa Carlos Paz cerró con una dinámica de actividad turística acorde a los patrones actuales del sector, mostrando un promedio general de ocupación hotelera al 70 %, con variaciones marcadas entre días de semana y fines de semana. En este sentido, los picos de ocupación registrados alcanzaron el 85 % durante el fin de semana (viernes, sábados y domingos), reflejo del predominio de escapadas breves y del turismo de cercanía que caracteriza la reciente temporada de verano.

Si bien aún se continúa con la consolidación de los datos definitivos, los registros preliminares consignan una preferencia marcada por hoteles con mayor nivel de servicios o con propuestas estratégicas que promediaron para este primer tramo el 78% de ocupación general. Esto evidencia que los turistas valoran especialmente propuestas integrales de alojamiento, confort y ubicación estratégica dentro de la ciudad.

Comparado con las temporadas anteriores, el comportamiento de la demanda indica una evolución positiva frente a enero de 2024, cuando la primera quincena promedió alrededor del 50 % de ocupación y los picos no superaron el 65 % durante los fines de semana. En tanto, en enero de 2025 la misma quincena ya mostraba un promedio del 65% con tendencia de crecimiento hacia el final de este período y picos superiores al 70 % impulsados por reservas de último momento.

En tanto, la dinámica de contratación se mantiene marcada por la reserva a último momento, situación que si bien demuestra la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sector, reduce los márgenes de previsión operativa para los prestadores formales de servicios turísticos.

En paralelo, continúan registrándose factores estructurales que generan preocupación en el sector, vinculados principalmente a la adecuada provisión de servicios públicos esenciales —con especial atención al abastecimiento de agua—, así como a la creciente incidencia de prácticas de competencia desleal derivadas de la informalidad en el mercado de alquileres temporarios. Este fenómeno, potenciado por la comercialización de alojamientos no habilitados a través de redes sociales y plataformas digitales sin regulación, impacta negativamente en la rentabilidad, la equidad competitiva y la sostenibilidad de la actividad turística formal.

En este contexto, ASHOGA sostiene que es fundamental fortalecer la articulación con el Ejecutivo Municipal para alinear esfuerzos en torno a la regulación del alojamiento informal, el fortalecimiento de la seguridad y mejoras en servicios públicos, con el objetivo de proteger la calidad de la experiencia turística y la competitividad del destino.

“Desde ASHOGA valoramos el esfuerzo de todos los actores del sector por ofrecer una plaza turística que no solo sea competitiva, sino que continúe posicionando a Villa Carlos Paz como una opción superadora a nivel nacional. La primera quincena mostró un comportamiento de ocupación que, si bien enfrenta desafíos, confirma el atractivo de la ciudad. La segunda quincena, potenciada por los tradicionales festivales regionales que históricamente impulsan la demanda de alojamiento, representa una oportunidad que abordamos con voluntad y trabajo conjunto. A la par, estamos atentos a las situaciones que se presenten en términos de servicios públicos y seguridad, para que la experiencia de cada turista sea positiva y memorable”, expresó Carolina Sacilotto, Presidente de ASHOGA.