Peatonal de la Cerveza: Bialet Massé prepara otra noche imperdible de verano

El próximo sábad0 17 de enero, las calles céntricas de Bialet Massé vivirán la segunda edición de la Peatonal de la Cerveza Artesanal 2026. Habrá bandas de folclore, rock y cuarteto que subirán al escenario para ofrecer una noche gratuita de música y gastronomía en el corazón de las sierras de Córdoba.

Se trata de una iniciativa abierta a toda la familia y pensada para vecinos y turistas con ganas de disfrutar del verano.

La propuesta es impulsada por el gobierno encabezado por el intendente Eduardo Reyna y busca fortalecer el afluente turístico durante los meses de enero y febrero, pero también promover el encuentro artístico, el turismo y poner en valor la producción gastronómica local. El evento contará con un escenario central rodeado de beertrucks y foodtrucks, donde los emprendedores gastronómicos volverán a lucirse con sus mejores elaboraciones, en una postal veraniega que se completa con una amplia variedad de cervezas artesanales.

En materia musical, se presentará «La Serrana Folclórica» con una propuesta de poesía y danza, combinando obras tradicionales y contemporáneas. El cierre de su presentación incluirá una gran chacarereada que invitará a una ronda festivalera. También subirán al escenario los «Embajadores del Rock», la banda con más de 15 años de trayectoria en los escenarios de Punilla que propone un recorrido por clásicos del rock nacional e internacional de las décadas del ’80 y ’90.

El cuarteto también dirá presente con «Fusión Cuartetera» y la promesa de un baile incesante. «Pisar el escenario de Bialet Massé es una experiencia especial, con un público siempre dispuesto a divertirse y a acompañar con afecto a las bandas nuevas»; expresó Maxi, líder del grupo, quien anticipó la presentación.

La Peatonal de la Cerveza Artesanal 2026 se desarrollará sobre la Avenida Belgrano (frente al ITV), a partir de las 20 horas, consolidándose como uno de los encuentros culturales y gastronómicos más convocantes del verano en la región.