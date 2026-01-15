¿Ya visitaste el memorial de Ernesto Sábato en Villa Carlos Paz?

La ciudad de Villa Carlos Paz inauguró para esta temporada 2026 el memorial en homenaje al escritor Ernesto Sábato, un nuevo recorrido turístico internacional que combina la cultura con la identidad carlospacense y que se puede visitar en el Parque Estancia La Quinta.

Se trata de un espacio consagrado al legado de Sábato que cuenta con un tótem inicial, elemento que marca el comienzo del recorrido «El Refugio del Escritor» y que introduce a un umbral y un marco escultórico inspirado en su obra «El túnel».

El memorial está conformado por formas escultóricas en espiral, piezas en hierro oxidado inspiradas en «La Resistencia», que evocan el movimiento interior, la transformación y la esperanza; constituyendo el inicio del «Bosque de la Poesía».

Villa Carlos Paz fue el lugar que eligió el autor para dejar atrás el mundo de la ciencia y reconstituirse como escritor, de ahí la importancia de este paseo cultural gratuito.

Sábato fue un hombre profundamente existencialista, que exploró la condición humana desde la duda, la soledad y la búsqueda de sentido y en las sierras de Córdoba, en el paraje El Pantanillo (a pocos kilómetros de nuestra ciudad) escribió su primer libro bautizado «Uno y el universo».