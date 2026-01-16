Avistaje de aves, una propuesta para descubrir la fauna del San Roque

Durante el verano, la costa del lago San Roque se convierte en escenario de una propuesta que invita a mirar el paisaje con otros ojos. Se trata de las jornadas de avistaje de aves que se desarrollan en Villa Carlos Paz, una experiencia pensada para vecinos y turistas interesados en la naturaleza y la fotografía.

La actividad se lleva adelante todos los jueves de enero y febrero, a partir de las 9 de la mañana, con punto de encuentro en la intersección de avenida Illia y Artigas. Durante el recorrido, guías especializados acompañan a los participantes en la observación e identificación de distintas especies que habitan el entorno del lago.

La propuesta no requiere inscripción previa y es de acceso libre y gratuito. Desde la organización recomiendan llevar cámara de fotos o celular para registrar la experiencia y aprovechar la cercanía con uno de los ambientes naturales más representativos de la ciudad.

El avistaje de aves forma parte de las actividades de verano que buscan promover el contacto con la naturaleza y el disfrute responsable del entorno lacustre.