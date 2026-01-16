Córdoba rompió la barrera de los 2 millones de turistas en enero

Córdoba ya superó la barrera de los 2 millones de turistas en lo que va del verano 2026. El dato surge del relevamiento estadístico de la Agencia Córdoba Turismo, que confirma un crecimiento del 10,82% respecto del mismo período del año pasado, al cierre de la primera quincena de enero.

Desde el inicio de la temporada, más de 2 millones de personas eligieron la provincia para vacacionar, un movimiento que generó un impacto económico superior a los 273 mil millones de pesos. Solo durante diciembre, impulsado por el recambio de Año Nuevo, arribaron más de 850 mil visitantes, a los que se sumaron 1,2 millones en la primera quincena de enero.

El promedio de ocupación turística en todo el territorio provincial se ubicó en 70,33%, mientras que el gasto promedio diario por persona alcanzó los $124.854,77, superando los registros de diciembre. En términos absolutos, la primera quincena de este año tuvo más de 200 mil turistas adicionales en comparación con 2025.

El crecimiento fue generalizado en todas las regiones. El norte cordobés mostró un incremento del 22,59%, Punilla del 22,39%, Ansenuza del 23,8%, Sierras del Sur del 19,34%, Traslasierra del 13,97%, el noroeste del 12,70% y la ciudad de Córdoba capital registró una suba cercana al 45%. También Calamuchita, Paravachasca y Sierras Chicas presentaron números positivos.

Desde el organismo turístico provincial señalaron que el trabajo conjunto con el sector privado, la diversidad de paisajes, ríos, festivales y la oferta gastronómica continúan posicionando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país durante la temporada de verano.