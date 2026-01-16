Vela en el San Roque: este sábado se corre el Regatón de verano

El lago San Roque será escenario este sábado 17 de enero de una nueva competencia de vela con la realización del Regatón de verano, organizado por el Club Náutico Córdoba.

La actividad contempla una única regata, cuya largada está prevista para las 17 horas, y reunirá a embarcaciones que recorrerán el espejo de agua en una jornada pensada tanto para los competidores como para el público.

Quienes deseen presenciar el evento podrán acercarse a las instalaciones del Club Náutico Córdoba, ubicadas en barrio Costa Azul, desde donde se podrá seguir el desarrollo de la competencia.

La entrada será libre y gratuita, lo que convierte a la propuesta en una opción abierta para disfrutar del deporte náutico y del paisaje del lago durante la temporada de verano.