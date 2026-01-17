Valle Hermoso arrancó los Carnavalles 2026 con una noche multitudinaria

Valle Hermoso vivió este viernes por la noche el inicio de los Carnavalles 2026, con una primera jornada que reunió a cientos de vecinos y visitantes en la Plaza Manuel Belgrano, que lució colmada desde temprano.

La apertura estuvo marcada por comparsas, concurso de disfraces y espuma, en un clima festivo que se sostuvo durante toda la noche. Sobre el escenario se presentaron Yesy Díaz y El Cumbia, con un cierre a puro ritmo a cargo de Calle Vapor, que hizo bailar al público hasta el final.

Además de los espectáculos musicales, el predio contó con foodtrucks, puestos de artesanos y juegos para chicos, conformando una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Los Carnavalles continúan este sábado desde las 21, con una segunda noche de Carnaval Chayero, donde se presentarán El Embrujo y Grupo Cristal, nuevamente con entrada libre y gratuita.