El sur de Punilla avanza en su integración al Camino de Brochero

Esta jornada, en Villa Río Icho Cruz, se desarrolló un encuentro de trabajo para profundizar la integración de esta localidad y de San Antonio de Arredondo al Camino de Brochero, un recorrido de fuerte valor histórico, religioso y turístico para las sierras de Córdoba.

La reunión contó con la participación de Darío Capitani, junto a Monseñor Ricardo Araya, y fue encabezada por el intendente local Paulo Tessio, acompañado por el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, y la secretaria de Gobierno Belén Jakuto. También participaron representantes de Córdoba Turismo, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que consoliden este trayecto como una propuesta regional integrada.

Durante el encuentro se dialogó sobre el trabajo articulado entre municipios, instituciones y actores locales para poner en valor la fe, la identidad serrana y el desarrollo turístico sustentable, fortaleciendo el posicionamiento del Camino de Brochero como experiencia cultural y espiritual.

La actividad se realizó en el restaurante Red Beans, cuyo propietario, Daniel Fiorito, acompañó y facilitó el espacio para el intercambio.