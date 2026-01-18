Más de 400 festivales marcan la agenda cultural del verano cordobés

La provincia atraviesa un verano con una fuerte actividad cultural, marcada por más de 400 festivales y encuentros populares que combinan tradición, diversidad artística y desarrollo regional, y que refuerzan a Córdoba como uno de los principales polos culturales del país.

Durante la temporada estival, distintas localidades cordobesas son escenario de celebraciones con décadas de historia, muchas de ellas con más de medio siglo de continuidad, que se consolidaron como parte de la identidad local y como un motor clave para el turismo y las economías regionales.

En ese contexto, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el rol de los festivales como impulsores de la economía naranja, al generar ingresos, empleo y movimiento turístico en distintas regiones de la provincia. Lo hizo durante su participación en eventos emblemáticos del calendario cultural cordobés.

Uno de ellos fue la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, donde Rodio subrayó que los festivales de verano constituyen una fuente central de desarrollo económico y una expresión profunda de la identidad cultural cordobesa.

El funcionario también remarcó la continuidad histórica de muchos de estos encuentros. En su visita a la 58ª edición del Festival de Folklore en el Agua, en Villa del Rosario, puso en valor el esfuerzo de las comunidades organizadoras que lograron sostener estos eventos durante décadas, incluso en contextos complejos.

La agenda cultural se extiende además a otros festivales de fuerte arraigo, como el Festival Nacional de Malambo de Laborde, uno de los máximos exponentes de la danza tradicional argentina, que volvió a convocar a delegaciones y público de todo el país.

Junto a las expresiones tradicionales, la programación provincial integra propuestas que dialogan con nuevas corrientes artísticas y públicos diversos. En ese marco se desarrolló una nueva edición del Festival Bum Bum en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde el cuarteto convivió con artistas urbanos y figuras internacionales en una celebración masiva.

Con una agenda amplia, federal y sostenida, la provincia atraviesa el verano reafirmando su perfil como territorio de encuentros populares, donde la cultura funciona como elemento identitario, atractivo turístico y herramienta de desarrollo regional.