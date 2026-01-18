Turismo
¿Qué se puede hacer este lunes en Carlos Paz?La ciudad propone actividades al aire libre, anuncios oficiales y opciones culturales para vecinos y turistas a lo largo de toda la jornada.
Villa Carlos Paz inicia la semana con una agenda variada este lunes 19, que combina propuestas en contacto con la naturaleza, conferencias de prensa, un reconocimiento institucional y actividades culturales abiertas al público.
La jornada comienza a las 9:00, con senderismo urbano desde el Cerro La Cruz hasta el Aula Ambiental, una actividad que recorre uno de los circuitos más tradicionales de la ciudad y propone una mañana de caminata y encuentro con el entorno natural.
Más tarde, a las 11:00, en la Sala de Acuerdos, se realizará el acto de Carlospacense del Año, un reconocimiento a personas destacadas por su aporte a la comunidad local.
Por la tarde, la agenda vuelve a enfocarse en la naturaleza. A las 19:00 está previsto el ascenso nocturno al Cerro La Cruz, una de las propuestas más convocantes del verano, que invita a recorrer el cerro al atardecer y durante la noche.
El cierre del día será a las 20:45, con una nueva función del ciclo Cine en tu barrio, que se desarrollará en el Centro Vecinal Las Rosas Centro, ubicado en Alemania 66, con entrada libre para vecinos y visitantes.
La agenda del lunes ofrece así opciones diversas para transitar el inicio de la semana entre actividades recreativas, información de interés y propuestas culturales.