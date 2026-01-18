Un tributo musical hizo vibrar el corazón de Capilla del Monte

Una noche cargada de música y emoción se vivió en las 5 Esquinas de Capilla del Monte, donde un show tributo reunió a vecinos, turistas y visitantes de toda la región en una celebración abierta y multitudinaria.

Sobre el escenario, las bandas Modo Biónica, Hello García y Fugitivos recrearon grandes éxitos del rock nacional, repasando canciones de Tan Biónica, Charly García y Airbag, en un clima festivo que atravesó a distintas generaciones.

La convocatoria fue amplia y sostenida durante toda la noche. El público acompañó cada tema cantando y bailando, generando un ambiente de cercanía y disfrute colectivo que marcó el pulso del evento.

La propuesta, impulsada dentro de la agenda de verano de la ciudad, se inscribe en una serie de actividades gratuitas que buscan fortalecer el encuentro cultural y el uso de los espacios públicos. La programación continuará el próximo jueves 22 de enero en el Balneario Municipal, con la presentación de Magui Olave, como antesala del Festival Alienígena 2026.