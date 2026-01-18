Una ciudad en modo verano: Carlos Paz en 36 fotos

Treinta fotos alcanzan para trazar un mapa claro del verano en Villa Carlos Paz. No son postales aisladas ni escenas armadas: son momentos cotidianos que, juntos, explican por qué la ciudad vuelve a ser uno de los destinos más elegidos de la temporada.

Las imágenes comienzan en los balnearios, con familias y grupos de amigos ocupando la costa del río y el lago, buscando sombra, agua y descanso. Continúan en los senderos y cerros, donde el trekking y las caminatas se integran a la rutina diaria de vecinos y turistas, con un paisaje que se transforma en parte central de la experiencia.

El recorrido fotográfico también pasa por el teatro, uno de los grandes motores del verano carlospacense. Salas llenas, marquesinas encendidas y público circulando por la ciudad reflejan una cartelera activa, diversa y sostenida, que convive con otras formas de entretenimiento sin desplazarlas.

La costanera aparece como otro de los escenarios clave. De día, es espacio de paseo y encuentro; de noche, se llena de música, DJs, caminatas y movimiento constante. Las fotos muestran una ciudad que no se apaga al caer el sol, sino que cambia de ritmo y amplía sus propuestas.

La peatonal nocturna resume buena parte del clima estival. Gente caminando, familias, parejas, grupos de jóvenes y adultos mayores compartiendo el espacio público, consumiendo, recorriendo y participando de una vida urbana intensa pero relajada, sin sobresaltos.

El lago nocturno cierra la secuencia con una postal más calma, donde las luces, el agua y el silencio contrastan con la actividad del resto de la ciudad. Es otra cara del mismo verano: el de quienes buscan bajar un cambio sin salir del circuito turístico.

Las 36 fotos buscan mostrar la diversidad de escenas es la que define la temporada en Carlos Paz.