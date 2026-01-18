Una multitud colmó la peatonal de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Una verdadera marea humana se adueñó anoche de las calles céntricas de Villa Carlos Paz, en una postal que reflejó el intenso movimiento turístico que vive la ciudad en plena temporada de verano. Miles de personas recorrieron avenidas y peatonales, disfrutando de una noche ideal que invitó a salir y compartir al aire libre.

Bares, teatros, restaurantes y comercios se vieron colmados de turistas, que aprovecharon las agradables condiciones climáticas para recorrer la ciudad, cenar, asistir a espectáculos y sumarse al tradicional paseo nocturno. La actividad se extendió hasta altas horas, con un clima festivo y familiar que marcó el pulso de la jornada.

Las imágenes de esta galería dan cuenta de la gran convocatoria y el movimiento constante en el corazón de Villa Carlos Paz, consolidando a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del verano y reflejando el impacto positivo del turismo en la vida nocturna y comercial local.

Cabe recordar, que la primera quincena de enero de 2026 en Villa Carlos Paz cerró con una dinámica de actividad turística acorde a los patrones actuales del sector, mostrando un promedio general de ocupación hotelera al 70 %, con variaciones marcadas entre días de semana y fines de semana. En este sentido, los picos de ocupación registrados alcanzaron el 85 % durante el fin de semana (viernes, sábados y domingos), reflejo del predominio de escapadas breves y del turismo de cercanía que caracteriza la reciente temporada de verano.