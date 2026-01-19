Carlos Paz, día por día: agenda cultural y recreativa de la semana

Como cada semana del verano, Villa Carlos Paz presenta un nutrido calendario de eventos que combina cultura, naturaleza, deporte, música y actividades para todas las edades, con propuestas distribuidas en barrios, espacios públicos y escenarios emblemáticos de la ciudad.

A continuación, el detalle completo de la agenda de eventos del lunes 19 al domingo 25 de enero.

Actividades permanentes

Todos los días, de 19 a 02 hs, en Alem y Las Heras y en la Costanera y Puente Centenario, funciona el Paseo de los Artesanos, uno de los recorridos más visitados del verano.

También puede visitarse todos los días, de 8 a 21 hs, el Parque Estancia La Quinta y Memorial a Ernesto Sábato, en Los Zorzales 241.

Lunes 19 de enero

A las 9 hs, desde la Base Cerro La Cruz, se realiza senderismo urbano.

A las 18:30 hs, en el Estadio Arena, hay actividades Aventura VCP para niños y jóvenes.

A las 19 hs, parten las visitas guiadas nocturnas al Cerro La Cruz.

A las 20:45 hs, en el Centro Vecinal Las Rosas Centro, continúa el Ciclo Cine en tu Barrio.

Martes 20 de enero

A las 10 hs, en Golosinas Express, se realiza la inauguración de la Biblioteca Virtual del Autor Local.

A las 17 hs, en la Costa del Río – Playas de Oro, se presenta el Ensamble del CEM y Orquesta junto a un show de rockabilly, en el marco del Ciclo CulturArte 2026.

A las 18:30 hs, en el Punto Comunitario Sol y Río, se desarrollan actividades Aventura VCP para adultos.

A las 21 hs, en el Aula Ambiental, se lleva a cabo una jornada de astroturismo.

Miércoles 21 de enero

A las 9 hs, en el Parque Estancia La Quinta, hay senderismo urbano.

A las 18:30 hs, en el Estadio Arena, continúan las actividades Aventura VCP para niños y jóvenes.

A las 19 hs, se realizan visitas guiadas nocturnas al Cerro La Cruz.

A las 20:30 hs, en el Salón Rizzuto, se presenta el libro “Ensueños de Clarita Luz”, de Miguel Peirotti.

En simultáneo, a las 20:30 hs, en el Auditorio Municipal, se presenta la obra “Historia de amor”, con la participación del Quinteto de Cuerdas Municipal, dentro del Ciclo CulturArte 2026.

Jueves 22 de enero

A las 9 hs, en la Costanera y calle Artigas, se realiza avistaje de aves.

A las 18 hs, en el Salón Rizzuto, se dicta un seminario intensivo de actuación.

A las 18:30 hs, en el Punto Comunitario Sol y Río, hay actividades Aventura VCP para adultos.

A las 19 hs, en el Reloj Cucú, se presenta Summer Kids, con un espectáculo circense, dentro del Ciclo CulturArte 2026.

A las 20:30 hs, en el Puente Centenario, se presenta “Argentina baila”, con el elenco de Trum Malambo, también en el marco del Ciclo CulturArte 2026.

Viernes 23 de enero

A las 8 hs, desde la Base Centro Veterinario Modelo, se realiza senderismo y trekking de Aventura VCP.

A las 9 hs, en el Aula Ambiental, hay una jornada de puertas abiertas.

A las 18 hs, en la Galería Cultural Puente Uruguay, se desarrolla la Ruta del Queso y Sabores de Córdoba.

A las 19:30 hs, en el exterior del Salón Rizzuto, se realiza el Paseo Senda Arte y Rayuela Literaria.

También a las 19:30 hs, en los Jardines Municipales, se presenta un espectáculo de folklore con Cuti Carabajal y familia, dentro del Ciclo CulturArte 2026.

Sábado 24 de enero

A las 9 hs, en el Balneario El Fantasio, se realiza senderismo urbano de Aventura VCP.

A las 9 hs, desde el Punto Comunitario Sol y Río, hay trekking de Aventura VCP.

A las 19 hs, en el Reloj Cucú, vuelve Summer Kids con espectáculo circense, en el Ciclo CulturArte 2026.

A las 19 hs, en el Skatepark, se presentan bandas locales: Perro Andaluz, Fran Pucheta, Mod Podge y Flap.

Domingo 25 de enero

A las 9 hs, en la Costanera Nueva, se realiza el concurso de pesca individual a la pieza mayor.

A las 19 hs, en el Hotel Colonial, se lleva a cabo un sunset de moda a beneficio del Club de Leones.

A las 20:30 hs, en el Puente Centenario, se presenta un espectáculo de rock nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica, en el marco del Ciclo CulturArte 2026.