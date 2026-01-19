La Fiesta Nacional del Olivo volvió a reunir producción, cultura y turismo

Cruz del Eje fue escenario este fin de semana de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Olivo, uno de los eventos más emblemáticos del norte cordobés, que volvió a poner en primer plano la producción olivarera, la identidad local y el movimiento turístico en la región.

La celebración, una de las más antiguas del país, nació con el objetivo de promover la actividad olivícola y con el paso del tiempo se consolidó como un punto de encuentro entre tradición, cultura, producción y comunidad, con impacto directo en la economía local y regional.

En el marco del festival, se concretó la entrega de un aporte provincial de 11,5 millones de pesos al municipio de Cruz del Eje, destinado a acompañar la organización del evento y a sostener este tipo de propuestas que dinamizan la actividad productiva, comercial y turística del norte cordobés.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente local Renato Raschetti, junto a representantes institucionales y comunales de la región.

Durante la jornada, se destacó la importancia de las fiestas populares como herramientas de integración territorial y desarrollo equilibrado, así como su rol en la proyección de las economías regionales y en la generación de oportunidades para productores, emprendedores y trabajadores locales.

Por su parte, Raschetti remarcó el valor estratégico del festival para posicionar a Cruz del Eje en la agenda provincial y nacional, al tiempo que subrayó el impacto cultural y económico que estos encuentros tienen para la ciudad y su zona de influencia.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Olivo volvió a convocar a vecinos y visitantes, reafirmando su lugar como símbolo identitario del norte cordobés y como motor de actividad durante la temporada estival.