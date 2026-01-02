Carlos Paz sostiene alta ocupación y crecen las reservas

Más de 500 mil turistas se movilizan por distintos puntos de la provincia de Córdoba entre los festejos de Año Nuevo y el primer fin de semana de enero, según datos oficiales que combinan ocupación efectiva, reservas confirmadas y proyecciones para los próximos días.

El intenso movimiento se da tras un diciembre considerado histórico para el sector, con rutas cargadas de visitantes y un esquema de escapadas cortas y estadías promedio de entre tres y cinco días, lo que genera un recambio constante en los destinos turísticos.

Desde el sector turístico destacaron que el comportamiento del visitante muestra mayor flexibilidad, con viajes tanto con reserva previa como sin ella, influenciados por el clima y por la posibilidad de acceder a promociones directamente en el destino.

En cuanto a los niveles de ocupación, Villa Carlos Paz alcanzó un 85% durante Año Nuevo y cuenta con un 47% de reservas para el próximo fin de semana, con algunos establecimientos de categorías superiores que superan el 95%. La Falda llegó al 100% en el cierre del año y proyecta un 65%, mientras que Nono registró un 80% y un 64% de reservas, y Villa Las Rosas alcanzó el 92% con una proyección del 55%.

En el valle de Calamuchita, Santa Rosa y Villa General Belgrano alcanzaron el 80% de ocupación en Año Nuevo, con proyecciones del 65% para el fin de semana. En el este provincial, Miramar y Balnearia superaron el 90%, con un 75% de reservas confirmadas.

Respecto al origen de los visitantes, la mayoría llega desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, seguidos por Santa Fe, Mendoza, San Juan y Entre Ríos, con presencia también de turistas del norte y sur del país.