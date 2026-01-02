Música, gastronomía y espectáculos marcan el verano en Tanti

La localidad de Tanti ofrece una agenda cargada de actividades para vecinos y turistas durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, en el marco de la temporada de verano.

Este sábado, desde las 20, se realizará la Serranísima Cordobesa – Edición Chori & Fernet en el Anfiteatro Municipal. La propuesta incluye promociones gastronómicas, música en vivo con folklore y cuarteto, y entrada libre y gratuita.

El domingo llegará a la ciudad el tráiler itinerante de la Agencia Córdoba Turismo, con una jornada que combinará música en vivo, circo, gastronomía en vivo, deportes, juegos de verano, sorteos y un domo 360° inmersivo, pensado para ofrecer una experiencia interactiva para toda la familia.

La agenda continuará el martes 6 de enero, cuando los Reyes Magos visiten Tanti. El encuentro será a las 20 en la Plaza 25 de Mayo, con circo, shows en vivo, juegos y actividades deportivas de verano.

Desde el área de Turismo destacaron que las propuestas forman parte de una programación pensada para ofrecer opciones culturales y recreativas todos los días durante la temporada estival.