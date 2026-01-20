Bialet Massé se consolida como destino en el Valle de Punilla

La ciudad de Bialet Massé se consolida este verano como uno de los destinos más elegidos del Valle de Punilla. Desde la cartera de Turismo, Deportes y Cultura destacan la afluencia del turismo de cercanía. Río Cuarto, San Francisco y Córdoba Capital se posicionan como los principales puntos de procedencia y se vive una temporada a pleno.

Naturaleza, cultura e historia son los ejes centrales de la agenda turística con la que Bialet Massé recibe a miles de visitantes que eligen la localidad para descansar y disfrutar. Cumplido el primer tramo del período estival 2026, Diego Sosa, director del Área de Turismo, Deportes y Cultura, realizó un balance positivo de la temporada y ponderó el movimiento de los fines de semana.

La ciudad ofrece propuestas gratuitas, gastronómicas, musicales y culturales que fortalecen la identidad local y dinamizan la actividad turística. En ese sentido, una gran expectativa está puesta en el Espectáculo Callejero del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, con sede en Bialet Massé, que comenzará el próximo 23 de enero.

De igual manera, hay gran optimismo por el fin de semana de carnavales y una celebración con dos noches con música norteña y cordobesa. Al momento, se confirma la presencia de artistas festivaleros como Los Nombradores del Alba y Los Herrera.

Entre las actividades más convocantes se encuentran la Peatonal de la Cerveza Artesanal, que tendrá sus próximas fechas los viernes 6 y 13 de febrero; el ciclo «Domingos en Familia», con música al aire libre en el entorno natural de las Barrancas Bermejas; el Mercado de Artesanías, y diversas propuestas culturales para todas las edades.

La oferta turística se completa con atractivos naturales como cascadas y balnearios de las Barrancas Bermejas, circuitos de trekking y actividades al aire libre, además de una agenda de recorridos históricos que integran circuitos de valor patrimonial para la región y el país, como el Museo y Casa de la Cultura Dr. Juan Bialet Massé.