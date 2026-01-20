Cine Móvil recorre los barrios en verano con su propuesta para toda la familia

Dentro de la variada oferta de actividades durante el verano en la ciudad, la Municipalidad de Córdoba acerca el Cine Móvil a distintos barrios de la ciudad.

Durante esta semana, los Centros de Participación Comunal (CPC) proyectan películas en espacios comunes que habitan las y los vecinos, como plazas, centros vecinales y playones.

La entrada es libre y gratuita y las proyecciones son aptas para todo público.

La grilla del 19 al 24 de enero:

Martes 20:

18:30 – Auditorio CPC Colón (Av. Colón 5.300)

Miércoles 21:

18:00 – Centro Vecinal Rivera Indarte (Bruzzone 9327)

19:00 – Centro Vecinal “Pedacito y Cielo” (Domingo Matheu 5442?)

20:00 – Plaza Los Algarrobos (Borda esq. Pública – B° Villa Cornu anexo)?

21:00 – Parque del Este (Juan Cavero y Av. 24 de Septiembre)?

Jueves 22:

18:30 – Auditorio CPC Colón (Av. Colón 5.300)

19:00 – Centro Vecinal Patricios Oeste (Díaz Colodrero y Niceto Vega)?

20:30 – Centro Vecinal Ampliación Cabo Farina (Barda del Medio 808)

Viernes 23:

10:30 – CPC Argüello (Av. Ricardo Rojas esq. Rafael Núñez)

18:00 – Centro Vecinal San Ramón (B° San Ramón)

19:00 – Centro Vecinal Villa Retiro de Horizonte (Calle Pública D y Calle Pública C)?

20:00 – CPC Mercantil (Onofre Marimón 7400?)

20:00 – Plaza San Pedro Nolasco

21:00 – Nuestro Hogar 2

Sábado 24:

18:00 – Plaza Carrara de Horizonte