Viajar distinto: el nuevo comportamiento del turista argentino

La temporada de verano 2026 consolidó un nuevo perfil de turista argentino, más prudente en el gasto, con decisiones tomadas a último momento, estadías más cortas y una fuerte inclinación por experiencias claras y bien definidas, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Lejos de una caída general del turismo, lo que se observa es una reorganización del comportamiento del viajero. El movimiento existe, pero se activa por “picos”: fines de semana largos, festivales, carnavales, eventos deportivos o propuestas culturales puntuales. Cuando esos factores se combinan con buen clima y precios razonables, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que no arrancaron la temporada con reservas altas.

Menos anticipación y más oportunidad

Uno de los rasgos centrales del verano es la decisión tardía. Las reservas anticipadas perdieron peso y, en muchos destinos, la ocupación se termina de definir en las 48 o 72 horas previas, e incluso el mismo día. Este comportamiento atraviesa todo el país y se replica tanto en plazas de naturaleza como en ciudades urbanas y destinos de escapada.

La estadía promedio también se ajustó. En la mayoría de los destinos turísticos consolidados se ubica entre 3 y 4 noches, mientras que en plazas de paso y turismo regional predominan permanencias de 1 a 2 noches. La lógica es clara: viajar más veces, pero menos días.

Eventos y cultura, los grandes motores

El informe destaca que el principal disparador del movimiento turístico ya no es el destino en abstracto, sino la agenda. Festivales, carnavales, ferias gastronómicas, competencias deportivas y propuestas culturales funcionan como verdaderos motores de demanda. Ordenan el calendario, reducen la incertidumbre y vuelven “comprable” la experiencia.

En este esquema, los eventos crean temporada, incluso en localidades que fuera de esas fechas no logran altos niveles de ocupación. La cultura y la gastronomía, por su parte, sostienen el consumo entre picos y extienden la permanencia diaria del visitante.

Naturaleza: la experiencia que no se posterga

A pesar del mayor control del gasto, el turismo de naturaleza sigue siendo uno de los productos más fuertes del verano. Parques nacionales, playas, ríos, lagunas, termas y destinos serranos concentran gran parte del flujo turístico. Además, crecieron las experiencias programadas, como caminatas guiadas, excursiones especiales, paseos nocturnos o actividades en áreas protegidas, que transforman el paisaje en un evento en sí mismo.

Gasto más racional, pero con impacto

El turista 2026 no gasta menos: gasta distinto. Prioriza experiencias con valor, compara precios y ajusta consumos accesorios. El resultado es un gasto más concentrado y selectivo, que sigue generando impacto económico significativo, especialmente en destinos que logran diferenciar su propuesta.

Donde el producto turístico tracciona —naturaleza, eventos, experiencias únicas— el gasto diario se eleva con claridad. En cambio, en plazas más tradicionales o sin agenda fuerte, el consumo muestra mayor sensibilidad al precio y al contexto.

Los desafíos del verano

El informe de CAME advierte sobre tres tensiones crecientes: el avance del alojamiento informal, que presiona precios y rentabilidad; el aumento de los costos operativos; y la dependencia cada vez mayor del clima y la agenda, que vuelve a la temporada más volátil.

También aparece un nuevo desafío comunicacional: los mensajes generalizados sobre crisis climáticas o ambientales pueden desalentar viajes incluso hacia zonas plenamente operativas, afectando la demanda de manera innecesaria.

Un turista activo, pero más selectivo

El verano 2026 deja una conclusión clara: el turismo no se frena, se transforma. El nuevo viajero argentino se mueve, pero lo hace con cautela, elige mejor, define tarde y busca experiencias que justifiquen cada peso y cada día fuera de casa. En ese escenario, los destinos que comunican bien su propuesta, ofrecen flexibilidad y suman agenda son los que mejor logran sostener la temporada.