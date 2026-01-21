El Complejo Dique La Isla, un clásico turístico de Valle Hermoso

El Complejo Dique La Isla se consolida como uno de los principales atractivos turísticos de Valle Hermoso, ofreciendo una propuesta que combina contacto con la naturaleza, opciones recreativas y servicios pensados para una estadía cómoda y placentera.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, el predio cuenta con asadores, ideales para compartir almuerzos al aire libre, una pileta que se convierte en el centro de atención durante los días de altas temperaturas, y amplios espacios verdes que invitan al descanso y a la realización de actividades recreativas.

Además, el complejo dispone de zona de camping para quienes desean prolongar la experiencia y disfrutar de la tranquilidad del lugar, así como de una proveeduría, que permite a los visitantes contar con lo necesario sin necesidad de salir del predio.

Por sus características y servicios, el Dique La Isla es una opción elegida tanto por vecinos como por turistas que visitan el valle, consolidándose como un punto de encuentro ideal para pasar el día o disfrutar de una escapada en contacto con la naturaleza.