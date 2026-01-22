Todo sobre la Fiesta del Cordero Serrano de Tanti: fechas, precios y gastronomía

Este sábado 7 de febrero, Tanti será nuevamente sede de la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, una celebración que reúne tradición, música en vivo y cocina típica en un formato pensado para disfrutar durante toda la noche.

El encuentro se realizará en el Anfiteatro Municipal, con apertura de puertas a las 19:30.

Dónde y cuándo

Fecha: sábado 7 de febrero

Lugar: Anfiteatro Municipal de Tanti

Horario: apertura a las 19:30

Artistas y espectáculos

El escenario ofrecerá una programación variada con música, danza y malambo:

Matías Mendoza y Los Sobremesa

Los Villanos del Pentagrama

Las Voces de San Carlos

Ballet Municipal

Academia Ashpa Sumaj

Campeonato Nacional de Malambo Femenino

Gran cierre: Paquito Ocaño y Jean Carlos

Entradas: precios y venta

Anticipadas: $15.000

En puerta: $20.000

Las entradas anticipadas estarán disponibles desde el viernes 23 de enero hasta el 4 de febrero, sin excepción.

Los horarios de venta varían según cada punto habilitado.

El sábado 7 de febrero, las entradas podrán adquirirse en puerta, en el predio del anfiteatro, desde las 10:00.

La entrada es general y no reserva mesa.

Puntos de venta

Oficinas de Informes Turísticos (Ruta 28 y Terminal de Ómnibus)

Cable de las Sierras

Municipalidad de Tanti

Racing Drugstore

Pinturerías Tucán

Gastronomía típica

La fiesta tendrá una fuerte impronta gastronómica, con propuestas tradicionales como:

Cordero a la estaca

Chanfaína

Cordero al disco

Otras especialidades serranas

La Fiesta Nacional del Cordero Serrano es una de las celebraciones que mejor combina identidad local, música popular y sabores regionales, y cada edición convoca a vecinos y visitantes de toda la región.