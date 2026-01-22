Todo sobre la Fiesta del Cordero Serrano de Tanti: fechas, precios y gastronomía

Guía de fiestas populares
Todo sobre la Fiesta del Cordero Serrano de Tanti: fechas, precios y gastronomíaPrecios, entradas, artistas, horarios y gastronomía: una guía completa para no perderte uno de los eventos más esperados del verano serrano.
Este sábado 7 de febrero, Tanti será nuevamente sede de la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, una celebración que reúne tradición, música en vivo y cocina típica en un formato pensado para disfrutar durante toda la noche.
El encuentro se realizará en el Anfiteatro Municipal, con apertura de puertas a las 19:30.
Dónde y cuándo
Fecha: sábado 7 de febrero
Lugar: Anfiteatro Municipal de Tanti
Horario: apertura a las 19:30
Artistas y espectáculos
El escenario ofrecerá una programación variada con música, danza y malambo:
Matías Mendoza y Los Sobremesa
Los Villanos del Pentagrama
Las Voces de San Carlos
Ballet Municipal
Academia Ashpa Sumaj
Campeonato Nacional de Malambo Femenino
Gran cierre: Paquito Ocaño y Jean Carlos
Entradas: precios y venta
Anticipadas: $15.000
En puerta: $20.000
Las entradas anticipadas estarán disponibles desde el viernes 23 de enero hasta el 4 de febrero, sin excepción.
Los horarios de venta varían según cada punto habilitado.
El sábado 7 de febrero, las entradas podrán adquirirse en puerta, en el predio del anfiteatro, desde las 10:00.
La entrada es general y no reserva mesa.
Puntos de venta
Oficinas de Informes Turísticos (Ruta 28 y Terminal de Ómnibus)
Cable de las Sierras
Municipalidad de Tanti
Racing Drugstore
Pinturerías Tucán
Gastronomía típica
La fiesta tendrá una fuerte impronta gastronómica, con propuestas tradicionales como:
Cordero a la estaca
Chanfaína
Cordero al disco
Otras especialidades serranas
La Fiesta Nacional del Cordero Serrano es una de las celebraciones que mejor combina identidad local, música popular y sabores regionales, y cada edición convoca a vecinos y visitantes de toda la región.