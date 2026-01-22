Traslasierra se conecta con Europa a través del turismo religioso

Córdoba dio un paso clave en la proyección internacional del turismo religioso al presentar en FITUR una propuesta que vincula a Traslasierra con uno de los recorridos de peregrinación más emblemáticos del mundo.

En el stand de Argentina se dio a conocer la medalla de peregrinación dual, una iniciativa que conecta el Camino del Cura Brochero con el Camino de Santiago, y consolida el proceso de hermanamiento entre ambos trayectos. El objetivo es avanzar hacia una certificación conjunta, que permita integrar las dos experiencias dentro de un mismo circuito espiritual y cultural.

La presentación contó con la participación de autoridades nacionales y referentes del sector turístico de España, en una instancia que fortaleció la articulación internacional y posicionó a Córdoba dentro del mapa global del turismo religioso.

Desde la provincia destacaron que la propuesta no solo refuerza el lazo histórico y cultural con Galicia, sino que también abre nuevas oportunidades para atraer peregrinos internacionales a Traslasierra, consolidando a la región como un destino de fe con identidad propia y proyección global.