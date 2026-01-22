Valle Hermoso puso en marcha caminatas y las repetirá todo enero

Valle Hermoso ofrece este verano caminatas guiadas para disfrutar del entorno serrano a través de recorridos accesibles y al aire libre, pensados para todas las edades y con dificultad baja.

Las actividades se realizan los martes y jueves de enero, con una distancia de hasta 6 kilómetros, y tienen como destinos distintos puntos emblemáticos de la zona, como Vaquerías, la Gruta de Santa Teresa, el Peñón del Indio y otros senderos naturales.

El punto de encuentro es el Parador Valle, ubicado en Puente Perón al 100, con salida a las 8:00 de la mañana. Desde el municipio recomiendan llevar agua, una merienda liviana, repelente, protector solar y gorro para mayor comodidad durante la caminata.

La propuesta es gratuita y forma parte de las actividades recreativas y turísticas impulsadas durante la temporada de verano. Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 3548 602226.