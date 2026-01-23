Córdoba busca turistas del mundo en FITUR 2026

La provincia de Córdoba participa de FITUR 2026, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, que se desarrolla del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, con una propuesta orientada a fortalecer su posicionamiento internacional y generar nuevas oportunidades para el sector.

En el stand de Argentina, Córdoba realizó una presentación centrada en la dualidad del pasaporte entre el Camino del Cura Brochero y el Camino de Santiago, una iniciativa que vincula el turismo religioso cordobés con uno de los itinerarios espirituales más reconocidos a nivel mundial. En ese marco, se presentó la medalla de peregrinación dual, un reconocimiento que simboliza el hermanamiento de ambos caminos y que se entrega a quienes acreditan haber recorrido al menos 100 kilómetros en cada uno.

La delegación cordobesa está integrada por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el vocal del organismo, Diego Barbieris; el responsable de Productos Turísticos, Leonardo Rodríguez; y el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta, quienes forman parte de la comitiva argentina junto a destinos, empresas y autoridades del sector público y privado.

La iniciativa contó con la participación de autoridades nacionales, representantes de Galicia y referentes del sector turístico de España, y se inscribe dentro del proceso de certificación dual, que permite a los peregrinos completar la experiencia tanto en Europa como en Córdoba.

Durante su paso por la feria, Capitani remarcó la relevancia de FITUR como plataforma internacional y señaló que este espacio permite atraer turismo, mostrar a Córdoba como destino y como oportunidad de inversión, además de fortalecer una agenda vinculada a la conectividad aérea, la hotelería y los grandes eventos. También destacó al Camino del Cura Brochero como un producto de jerarquía internacional, con el turismo religioso como eje que combina fe, identidad y desarrollo.

Además, el titular de la Agencia Córdoba Turismo participó de un conversatorio sobre turismo religioso organizado por CAF, donde se analizaron las oportunidades de crecimiento del segmento y se puso en valor el trabajo que viene realizando la provincia para diversificar su oferta y consolidar productos con proyección internacional.

La presencia cordobesa en FITUR 2026 forma parte de una estrategia sostenida de promoción internacional, que incluye la difusión de la agenda de eventos y competencias previstas para los próximos años, así como el fortalecimiento de la conectividad aérea para posicionar a la provincia en mercados estratégicos de Europa y el mundo.