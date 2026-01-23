El turismo ya generó más de $450 mil millones en Córdoba durante el verano

La actividad turística continúa mostrando un fuerte impacto económico en la provincia de Córdoba durante la temporada de verano 2026. Según datos relevados por el área de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, a partir de la información brindada por los municipios, el movimiento económico generado hasta el momento supera los $450 mil millones.

Durante la tercera semana de enero, la provincia recibió algo más de 400 mil turistas, mientras que el total acumulado entre diciembre y lo que va de enero ya supera los 2,4 millones de visitantes, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país en la temporada estival.

Los registros reflejan un comportamiento sostenido de la actividad, con altos niveles de ocupación durante los fines de semana y un buen promedio en los días de semana. Además, se observa un marcado incremento en las consultas tanto en oficinas de información turística como en canales digitales, de cara a lo que resta del verano.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que “la temporada viene mostrando un muy buen desempeño y genera grandes expectativas para la segunda parte de enero, que históricamente es una de las más fuertes del verano, acompañada por festivales y eventos que movilizan turistas en toda la provincia”.

En ese sentido, la agenda cultural y de eventos cumple un rol clave, con propuestas que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.

La combinación de atractivos naturales, eventos culturales y fiestas populares continúa posicionando al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial, con impacto directo en la actividad comercial, el empleo y el desarrollo de las economías regionales.

Promoción y asistencia al turista

Como cada verano, la Agencia Córdoba Turismo lleva adelante un conjunto de acciones de promoción, asistencia al visitante y experiencias innovadoras que acompañan el desarrollo de la temporada en todo el territorio provincial.

A través de programas integrales que combinan tecnología, propuestas recreativas itinerantes y presencia territorial, se busca fortalecer la experiencia del turista y consolidar a Córdoba como un destino activo y cercano. Entre las iniciativas se destacan la experiencia inmersiva “Córdoba 360° Domo y Bus Gamer”, el tráiler itinerante “Córdoba te divierte y te activa” y el programa de “Asistencia al Turista en Fiestas y Festivales”, con equipos desplegados en corredores turísticos, balnearios, eventos y espacios de alta concurrencia, en articulación con municipios y organizadores locales.