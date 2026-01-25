Así se vive el verano en Carlos Paz: las postales del fin de semana

La ciudad volvió a mostrar un fuerte movimiento de visitantes durante el último fin de semana, con propuestas al aire libre, eventos y espacios naturales como principales atractivos.

Villa Carlos Paz continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia y del país en plena temporada de verano. Durante el último fin de semana, el buen clima acompañó una alta afluencia de turistas que llegaron para disfrutar de las distintas propuestas que ofrece la ciudad.

Familias y grupos de amigos aprovecharon los espacios recreativos, culturales y naturales, en jornadas marcadas por actividades al aire libre y una agenda sostenida de eventos. En ese contexto, se registró la llegada de visitantes provenientes de diversos puntos del país, que volvieron a elegir la ciudad como lugar de descanso y esparcimiento.

Con una oferta turística integral que combina actividades gratuitas para todas las edades, espectáculos, naturaleza y paisajes característicos de la región, Carlos Paz mantiene su posicionamiento como un destino líder durante el verano, destacándose por la diversidad de propuestas y las condiciones para una estadía prolongada.