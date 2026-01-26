Córdoba consolida su temporada turística con picos de ocupación cercanos al 100%

El turismo volvió a mostrar cifras contundentes en la provincia de Córdoba durante este fin de semana, con niveles de ocupación que en algunos destinos rozaron el 100%, consolidando una temporada que supera las proyecciones iniciales. El buen clima y una agenda intensa de festivales y actividades culturales fueron claves para sostener el flujo de visitantes.

Según los datos relevados por el área de Estadísticas a partir de la información aportada por municipios y comunas, numerosos destinos superaron el 60% de ocupación, con picos muy altos en distintos puntos del territorio provincial.

Entre los registros más destacados se ubicaron Villa General Belgrano con el 99%, Santa Rosa de Calamuchita con el 97%, Nono con el 97,8%, Almafuerte y Balnearia con el 95%, Villa Cura Brochero y Las Rabonas con el 92%, Mina Clavero con el 90%, Villa Carlos Paz con un promedio del 88% —y categorías superiores que alcanzaron el 98%—, La Falda con el 85% y Yacanto de Calamuchita con el 83%. En tanto, las Sierras del Sur promediaron un 85% de ocupación general.

Un caso sobresaliente fue Miramar, que registró ocupación plena durante todo el fin de semana, con derivación de visitantes hacia localidades cercanas como Balnearia, Villa Concepción del Tío, Marul y La Para, reflejando la alta demanda en la región.

El Valle de Traslasierra volvió a destacarse, con muy buenos niveles en Villa Cura Brochero, Mina Clavero y especialmente Nono, que mostró intenso flujo vehicular durante los días pico. También Cosquín y localidades del área alcanzaron altos porcentajes de ocupación, impulsados por el desarrollo del Festival Nacional de Folklore.

La agenda de eventos tuvo un rol central, con propuestas distribuidas en distintos puntos de la provincia, como el Festival del Balneario en La Cruz, El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.

En este contexto, destinos como Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano sostienen ocupaciones semanales cercanas al 85%, con picos durante los fines de semana, afianzando su posicionamiento turístico.

Si bien la temporada había comenzado con expectativas moderadas, los resultados permiten anticipar un desempeño muy favorable, aun con estadías promedio más cortas. En cuanto al origen de los visitantes, además de los mercados tradicionales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se observa un crecimiento de turistas provenientes de San Juan, Mendoza y provincias del norte argentino.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos resultados se explican por una política turística sostenida, con inversiones en infraestructura, promoción de destinos, acompañamiento a municipios y fortalecimiento de eventos culturales y deportivos en todo el territorio.