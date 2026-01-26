El turismo ya movilizó más de $450 mil millones en Córdoba

La temporada de verano 2026 continúa mostrando un fuerte dinamismo en toda la provincia de Córdoba. Según datos relevados por el área de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, a partir de la información aportada por los municipios, el movimiento económico generado por la actividad turística ya supera los $450 mil millones en lo que va del verano.

Al cierre de la tercera semana de enero, más de 400 mil turistas se desplazaron por distintos puntos del territorio provincial. En el acumulado entre diciembre y enero, la cifra ya supera los 2,4 millones de visitantes, consolidando a Córdoba como uno de los principales destinos turísticos del país durante la temporada estival.

Los registros oficiales reflejan un comportamiento sostenido de la actividad, con altos niveles de ocupación durante los fines de semana, buenos porcentajes en días hábiles y un marcado incremento en las consultas realizadas tanto en oficinas de informes como en canales digitales, de cara a lo que resta del verano.

Desde la Agencia Córdoba Turismo señalaron que el desempeño de la temporada genera expectativas positivas para la segunda parte de enero, históricamente una de las más fuertes, impulsada por la realización de festivales y eventos que movilizan visitantes en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, la agenda cultural y recreativa vuelve a ocupar un rol central. Propuestas como el Festival del Balneario en La Cruz, El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Serrano Chuncano en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otras, actúan como motores de atracción turística.

La combinación de paisajes naturales, fiestas populares y eventos culturales sigue posicionando al turismo como uno de los principales impulsores de la economía provincial, con impacto directo en la actividad comercial, el empleo y las economías regionales.

En paralelo, la provincia mantiene un despliegue de acciones destinadas a fortalecer la experiencia del visitante. Entre ellas se destacan propuestas como “Córdoba 360° Domo y Bus Gamer”, el tráiler itinerante “Córdoba te divierte y te activa” y el programa de Asistencia al Turista en Fiestas y Festivales, con presencia en corredores turísticos, balnearios, eventos y espacios de alta concurrencia, en articulación con municipios y organizadores locales.

Estas iniciativas combinan tecnología, recreación y presencia territorial, con el objetivo de acompañar el desarrollo de la temporada y sostener a Córdoba como un destino activo y convocante durante todo el verano.