La Cumbre vivió otra noche a pleno con el clásico La Cumbre Music

La Cumbre transita el cierre de enero con una agenda cargada de actividades que siguen marcando el pulso del verano. En ese marco, anoche se realizó una nueva edición de La Cumbre Music, uno de los clásicos de la temporada, que volvió a convocar a vecinos y turistas.

La propuesta contó con las presentaciones de Rebobinados, The Rhythm Gamblers y Soul Bitches, que desplegaron distintos estilos musicales a lo largo de la noche. La conducción estuvo a cargo de Noe Gómez Alvarado, acompañando una velada que combinó ritmo, clima veraniego y participación del público.

Desde el área de Turismo destacaron que el ciclo forma parte de una serie de actividades pensadas para quienes eligen La Cumbre como destino de vacaciones, con espectáculos que buscan dejar recuerdos y reforzar la identidad cultural de la localidad.

Con propuestas que continúan a lo largo del verano, La Cumbre se consolida como uno de los puntos destacados del corredor serrano, ofreciendo música, encuentros al aire libre y una agenda que sigue activa durante la temporada.