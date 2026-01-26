Más de 30 marcas de Córdoba Emprendedora dicen presente en Cosquín

En el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el programa Córdoba Emprendedora participa nuevamente con un espacio exclusivo de visibilización que reúne a más de 30 marcas de distintos puntos de la provincia.

Desde el sábado 24 de enero y hasta el 1 de febrero, el espacio funciona en la Plaza San Martín, sobre calle Sarmiento, y puede visitarse todos los días entre las 19 y las 2. Allí, 32 emprendimientos exhiben y comercializan sus productos en uno de los eventos culturales más convocantes del país.

La propuesta ofrece una amplia variedad de producciones, que incluyen cerámica, hidromiel, velas, cuchillería, muebles y artículos en cuero, entre otros rubros. La iniciativa permite a los emprendedores mostrar su talento, tomar contacto directo con nuevos públicos, validar sus productos y potenciar las ventas en un entorno de alta circulación turística.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo destacaron que el Festival de Cosquín se consolida como una vidriera estratégica para los emprendimientos, por su masiva convocatoria y su fuerte identidad cultural, que combina espectáculos musicales, peñas y actividades paralelas.

La generación de estos espacios de exhibición forma parte de los objetivos centrales de Córdoba Emprendedora, orientados a fortalecer marcas locales, ampliar mercados y promover redes de trabajo entre emprendedores.

Durante enero, esta política de visibilización también estuvo presente en otros eventos de gran convocatoria, como el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María y la feria Mionca de Alta Gracia, donde participaron más de 50 emprendimientos.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Fundación Banco de Córdoba, con el objetivo de acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor en toda la provincia.