Cabalango será sede de una jornada turística con experiencias y espectáculos

La Agencia Córdoba Turismo desembarca este martes 6 de enero en Cabalango con una propuesta pensada para vecinos y turistas, que combina espectáculos, bienestar, tecnología y promoción del destino. El evento se desarrollará en la Plaza San Martín, entre las 19 y las 23 horas, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá shows en vivo, presencia de artesanos locales y juegos con premios y sorteos para toda la familia. Además, los asistentes podrán acceder a información turística en el tráiler oficial y disfrutar de la experiencia “Córdoba Inmersiva”, un domo 360° que propone un recorrido virtual por distintos paisajes y atractivos de la provincia.

Entre las actividades destacadas se incluye una caminata guiada con práctica de yoga, que requiere inscripción previa y está orientada a quienes buscan una experiencia de conexión con la naturaleza y el entorno serrano.

La iniciativa forma parte de las acciones de promoción turística que la Agencia Córdoba Turismo lleva adelante en distintos puntos de la provincia durante la temporada de verano, con el objetivo de acercar propuestas recreativas, culturales y de bienestar en escenarios naturales únicos.