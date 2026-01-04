La ocupación hotelera alcanzó un pico de 88% en Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz inició la temporada de verano con altos niveles de ocupación hotelera, especialmente durante el recambio de fin de año y los primeros días de enero, según los datos relevados entre el 31 de diciembre y el 4 de enero.

De acuerdo al promedio general de alojamiento, el pico de ocupación se registró el 31 de diciembre, con un 88%, impulsado por las celebraciones de Año Nuevo y la llegada de turistas que eligieron el destino para despedir el año. El 1° de enero la ocupación alcanzó el 81%, mientras que el 2 de enero se ubicó en 79%, manteniendo niveles considerados positivos para el inicio de la temporada.

Con el correr de los días se observó una leve baja progresiva, registrándose un 71% el 3 de enero y descendiendo al 54% el 4 de enero, un comportamiento habitual tras el fin de semana largo y el recambio turístico.

En el caso de los hoteles de 3 y 4 estrellas, los porcentajes fueron aún más alentadores. El 31 de diciembre la ocupación alcanzó el 90%, bajando al 85% el 1° de enero y al 83% el 2 de enero. El 3 de enero se ubicó en 74%, mientras que el 4 de enero cerró con un 57% de plazas ocupadas.

Desde el sector turístico destacan que los números reflejan un buen arranque de temporada, con una fuerte demanda en los establecimientos de mayor categoría y expectativas positivas de cara a la segunda quincena de enero, tradicionalmente la más fuerte del verano en la ciudad.