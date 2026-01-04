Tanti se viste de verano con el Trailer Turístico #VivíTanti

Tanti. Hoy, la localidad de Tanti se convertirá en escenario de una propuesta pensada para toda la familia: el Trailer Turístico #VivíTanti, un evento que invita a vecinos y turistas a disfrutar de una tarde-noche distinta, llena de actividades, sabores y experiencias al aire libre.

Desde las 19:00 horas, la calle Puerto Argentino será el punto de encuentro donde grandes y chicos podrán participar de deportes y juegos de verano, recorrer una colorida feria de artesanos, deleitarse con las variadas opciones de los food trucks y vivir una experiencia única en el domo 360° inmersivo, una de las atracciones más destacadas de la jornada.

La iniciativa busca promover el turismo local y poner en valor los atractivos de Tanti, combinando entretenimiento, gastronomía y propuestas culturales en un entorno natural ideal para disfrutar del verano.

Con entrada libre y un ambiente pensado para compartir en familia o con amigos, #VivíTanti se presenta como una excelente oportunidad para vivir y redescubrir Tanti en esta temporada estival.