Tarde de sol y río lleno en Villa Carlos Paz

Durante la tarde, distintos sectores del río en Villa Carlos Paz mostraron una fuerte presencia de personas que se acercaron a pasar el día al aire libre.

Familias, grupos de amigos y visitantes ocuparon las orillas aprovechando las sombras naturales, el agua y la tranquilidad del entorno.

El clima acompañó una escena clásica del verano, con largas estadías a la vera del río, mate y tereré como compañía y un movimiento constante a lo largo de la costa. La postal se repite en plena temporada y consolida al río como uno de los espacios más elegidos para disfrutar las jornadas estivales en la ciudad.