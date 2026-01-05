Año Nuevo dejó ocupación del 80% y picos del 95% en Carlos Paz

Villa Carlos Paz volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos para recibir el Año Nuevo, con un promedio general de ocupación turística del 80% y picos de hasta 95% en hoteles de mayor categoría, según el relevamiento realizado por la Asociación Hotelera y Gastronómica de la ciudad (ASHOGA).

El informe, elaborado por el Departamento de Estadísticas y Censo de la entidad a partir de datos aportados por establecimientos socios y no socios, abarcó el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1° de enero de 2026. Durante esos días se registró una marcada afluencia de visitantes y, en numerosos casos, la continuidad de las estadías durante el primer fin de semana del año.

Desde la Asociación señalaron que el resultado estuvo acompañado por estrategias comerciales y promocionales del sector hotelero y gastronómico, que ofreció propuestas accesibles y diversificadas para distintos perfiles de turistas, entre ellos familias, parejas, jubilados y grupos de amigos.

En ese marco, también se destacó el impacto positivo de las acciones impulsadas desde el municipio, en particular el show de luces frías, que aportó a la experiencia turística durante la celebración de Año Nuevo.

El análisis comparativo del comportamiento turístico indicó que, a diferencia del feriado de Navidad —tradicionalmente más asociado a reuniones familiares—, el cambio de año continúa consolidándose como una instancia de celebración social, con una fuerte presencia de parejas y grupos de amigos que eligen la ciudad como destino festivo.

De cara al resto de la temporada, desde ASHOGA manifestaron expectativas favorables para el mes de enero, apoyadas en el calendario de eventos culturales y recreativos del Valle de Punilla, y en una dinámica de reservas de último momento que se mantiene como tendencia entre los visitantes.