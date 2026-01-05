Comenzó la Colonia de Verano 2026 en el balneario Calabalumba

Esta semana comenzaron las actividades de la Colonia de Verano 2026 en el Balneario Municipal Calabalumba, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Capilla del Monte que se desarrollará durante el mes de enero y gran parte de febrero.

El inicio de la colonia fue encabezado por la directora de Deportes, Lucina Pelliza, junto al equipo de profesores que estará a cargo de las actividades. La propuesta está destinada a niños y contempla jornadas recreativas y deportivas, además de un desayuno diario para todos los participantes.

Las actividades se llevan adelante en el Balneario Municipal Calabalumba, recientemente renovado, que cuenta con parque arbolado, pileta, cancha de fútbol, cancha de beach vóley, plaza de juegos saludables, sanitarios, iluminación LED y servicio de guardavidas todos los días de 9 a 19 horas.

Desde el Municipio destacaron que la colonia busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación, promoviendo el juego, la convivencia y la actividad física en un entorno natural.