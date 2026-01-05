Cosquín lanzó una campaña que invita a vivir la ciudad más allá del festival

Un video promocional impulsado por la Municipalidad de Cosquín busca mostrar los atractivos naturales, culturales y recreativos de la ciudad durante la temporada de verano 2025-2026, con una propuesta que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Cosquín lanzó una campaña turística que se volvió viral y muestra todo lo que la ciudad ofrece más allá del festival: naturaleza, río, bici, trekking y experiencias al aire libre, con vecinos como protagonistas. Verano 2026 en clave local. pic.twitter.com/keCPfoAq2N — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 5, 2026

La campaña, desarrollada por la Secretaría de Turismo local, se apoya en la marca “Cosquín te espera” y pone el foco en los productos turísticos estables, pensados tanto para escapadas de fin de semana como para estadías más prolongadas. El spot recorre distintas experiencias vinculadas al turismo activo, la naturaleza y la vida cultural, con escenas que reflejan el disfrute de familias, deportistas y visitantes que eligen la ciudad para descansar o explorar.

El intendente Raúl Cardinali señaló que la propuesta apunta a mostrar la diversidad de alternativas que ofrece Cosquín durante todo el año, destacando actividades como cicloturismo, trekking, turismo de naturaleza y propuestas culturales, más allá de los grandes eventos tradicionales.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Verónica Baiz, subrayó que uno de los valores diferenciales de la campaña es que los protagonistas del video son vecinos y vecinas de la ciudad que participaron de manera voluntaria, mostrando desde su propia mirada los paisajes y experiencias que forman parte de la identidad local.

El material audiovisual incluye escenas como recorridos en bicicleta al Pan de Azúcar, picnics a orillas del río Yuspe, piletas naturales, la experiencia de la aerosilla con vistas al valle de Punilla, caminatas en la reserva natural y momentos culturales en la plaza Próspero Molina.

La campaña refuerza así la idea de que Cosquín es reconocida por su festival nacional, pero también por una oferta turística amplia y diversa que invita a descubrir la ciudad durante todo el verano.