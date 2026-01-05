Cuesta Blanca, un paraíso de aguas cristalinas en el Valle de Punilla

A solo 46 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Cuesta Blanca se consolida como uno de los rincones más elegidos del Valle de Punilla para quienes buscan descanso, naturaleza y ríos de aguas transparentes. A lo largo de su territorio, el río San Antonio ofrece playas de arena fina ideales para recostarse, rodeadas de un paisaje serrano dominado por molles, espinillos, pasionarias y tabaquillos.

El destino resulta especialmente atractivo para familias, ya que el río presenta sectores de distintas profundidades: zonas bajas y tranquilas para que jueguen los más chicos, y áreas más profundas para quienes prefieren nadar o refrescarse en días de calor.

Noticias Relacionadas El tramo oculto del río Yuspe que sorprende con arena blanca y cascadas

Un entorno natural protegido

Un dato destacado es que Cuesta Blanca forma parte de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes, un área ecológicamente protegida donde se trabaja activamente en la conservación del bosque nativo y de su biodiversidad. Esta condición convierte al destino en un espacio ideal para el turismo responsable y el contacto genuino con la naturaleza.

Balnearios y rincones imperdibles

Entre los lugares más elegidos por quienes visitan la comuna se destacan dos balnearios de ambiente sereno y paisajes únicos:

El Diquecito: aquí el río se encajona entre estructuras de piedra y desciende formando pequeñas cascadas, generando piletas naturales de gran belleza.

La Playita de los Hippies: se accede a través de un breve trekking por un cerro con vistas panorámicas o mediante un paseo en bote. Es uno de los espacios más pintorescos y tranquilos de la zona.

A estos se suman otros atractivos naturales como el arroyo San Pablo, Las Tres Cascadas y la Laguna Negra, ideales para pasar el día al aire libre.

Actividades al aire libre

La propuesta de Cuesta Blanca va más allá del río. El destino ofrece senderos montañosos para trekking, sectores habilitados para la pesca de truchas y la posibilidad de visitar un criadero de langostas australianas, una experiencia diferente para grandes y chicos. Todo invita a bajar el ritmo y disfrutar del entorno serrano durante todo el año.

Dónde comer y alojarse

En materia de alojamiento, Cuesta Blanca cuenta con cabañas, posadas y un eco camping. Además, hay una amplia oferta en localidades cercanas como Icho Cruz y Tala Huasi.

La gastronomía local incluye propuestas para todos los gustos: Paradory, un comedor ubicado en el ingreso a la Playita de los Hippies, y JIPI, una casabar con terrazas inmersas en el monte nativo. Completan la oferta restobares, pizzerías, cafeterías y proveedurías.

Cómo llegar

Desde Córdoba Capital se puede acceder en colectivo mediante las empresas Fonobus o Sarmiento. En auto, el recorrido es por avenida Fuerza Aérea, que continúa como RN 20, y luego por la RP 14 hasta llegar a Cuesta Blanca.

Para más información:

Sitio oficial: www.cuestablanca.gob.ar

Facebook: Comuna de Cuesta Blanca

Instagram: @comunadecuestablanca