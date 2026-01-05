Verano 2026: Quedó inaugurada la Feria de Artesanos de Bialet Massé

El pasado viernes 2 de enero quedó inaugurada oficialmente la Feria de Artesanos de Bialet Massé. La localidad vivió una jornada especial con la apertura de un espacio que reúne las mejores creaciones regionales, sabores serranos y propuestas culturales para toda la familia.

La ceremonia se materializó con el corte de cinta inaugural realizado por el intendente Eduardo Reyna y el secretario de Cultura de Bialet Massé, acompañados por artesanos, artistas, vecinos y turistas que se hicieron presentes para celebrar el inicio de la temporada. Durante el acto, se destacó la importancia de este encuentro como motor cultural y turístico de la región, que se desarrollará durante los meses de enero y febrero en el Predio de la Oficina de Turismo (Ruta 38 esquina Cárcano).

Se pudieron disfrutar de creaciones artesanales únicas, elaboradas por manos locales; sabores serranos, ideales para acompañar la tarde; un show de circo inaugural, pensado para grandes y chicos; actividades para niños y propuestas culturales y música y animación en vivo.

La Feria de Artesanos de Bialet Massé continuará durante toda la temporada de verano, con espectáculos renovados cada semana y sorpresas que harán de cada jornada una experiencia inolvidable.

Es importante destacar, que la feria funcionará todos los días a partir de las 19 horas y la entrada es libre y gratuita.