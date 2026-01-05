Vuelve el astroturismo con encuentros nocturnos en Carlos Paz

Durante los meses de enero y febrero, el Aula Ambiental vuelve a ser escenario de una propuesta que combina naturaleza, cielo y conocimiento, con encuentros semanales de astroturismo abiertos a la comunidad.

La actividad se realizará todos los martes a las 21, en el espacio ubicado en la intersección de Los Cerros y República Argentina. La propuesta invita a observar constelaciones y a conocer las interpretaciones sociales y culturales del cielo, en una experiencia guiada por Jonatan Mira, guía certificado en turismo alternativo.

La iniciativa forma parte del programa de Turismo Activo y está destinada tanto a vecinos como a turistas. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.